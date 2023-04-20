經濟部投審會統計，2023年1至3月核准僑外投資件數為537件，較上年同期減少4.45％；在核准金額部分，投增金額計26.26億美元，較上年同期減少7.85％。投審會表示，投增資金額已逐月成長，2023年3月份單月投增資金額為16.57億元，較2月成長144.92％，亦較去年3月份成長67.19％。

2023年1至3月核准新設公司件數為305件，新設公司投資金額6,206.37萬美元；另2023年1至3月核准新南向國家來臺投資件數為128件，較上年同期增加8.47％，投（增）資金額計3.51億美元，較上年同期增加38％，其中投資來源地主要為新加坡、馬來西亞及泰國。

陸資來臺投資方面，2023年1至3月核准陸資來臺投資件數為8件，較上年同期減少38.46％；投增資金額計1,140萬美元，較去年同期增加74.77％，主要係因2023年1至3月核准香港商永道無線射頻標籤（香港）有限公司以新臺幣2億7,500萬元增加臺灣分公司營運資金，從事RFID中介軟體等研發及銷售。

自2009年6月30日開放陸資來臺投資以來，累計核准陸資來臺投資件數為1,564件，核准投增資金額計25.78億美元。