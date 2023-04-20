財政部指出，財政部稅務入口網提供下載稅務文件是依據電子簽章法規定產製，與國稅局核發的紙本文件具有同等效力。

民眾只要持有自然人憑證或已註冊的健保卡，即可自財政部稅務入口網＼線上服務＼電子稅務文件＼稅務行政項下線上申請綜合所得稅各類所得資料清單之電子稅務文件，並且可將取得之電子檔及簽章檔併同上傳至該入口網進行驗證。

若有需要，亦可於有效期限90天內，使用簽章檔或檢查碼重新下載稅務文件電子檔。不必出門，即可線上申辦。