迎接母親節檔期，gubami Social推出一系列母親節特別企畫，標榜乘載著各式滿滿的愛與豐盛，把最美好的都獻給母親，其中有「勃艮第品酩會」、母親節期間限定「海陸雙饗盛宴組合」、及樂沐糕餅舖新作「莓果花園」母親節蛋糕獨家販售，以優雅細膩的各式味覺開啟溫柔動人的母親節慶典。

gubami Social母親節特別企劃，以優雅自在的品酒會開啟序幕。4月23日將推出《漫步法國 春酩輕飲會》，精選五款法國獨立酒莊葡萄酒，顛覆客人對傳統勃艮第的想像。本次品酩特選三個獨立酒莊Domaine Julien Cruchandeau、Domaine Seguin-Manuel Burgundy及Domaine Laurent Mouton，皆具精緻獨樹一格的特色，花香繚繞、果味奔放、單寧細膩、口感滑順，充分展現勃艮第少見的寶藏型葡萄酒風味。其中精選紅葡萄酒Bourgogne Hautes Cotes de Nuits Rouge Les Valancons 2021是新一季酒單中的最迷人的酒款，有著黑醋栗果香及巧克力氣息，入口細緻且層次豐富。本次品酒會僅舉辦一場，每位1,000元＋10％，可享五款勃艮第精選酒款各一杯，現場邀請小樂沐首席侍酒師Mark Lin林東瑩及新風潮華茂葡萄酒創辦人Vincent范志來解說。

陸饗美宴《雙人板腱牛排+法國紅葡萄酒Fleurie》，內有14oz美國極黑和牛板腱，富有漂亮油花紋路，肉質鮮甜多汁，與果香濃郁的紅葡萄酒Fleurie相互加乘，將彼此特色堆疊出更厚實的風味。海饗私藏《龍蝦伊麵+精選法國白葡萄酒Moltes》龍蝦伊麵乃香港過節慶時常見的經典料理，選用整隻鮮活波士頓龍蝦，吸滿鮮味的伊麵佐以龍蝦高湯自製而成的米餅點綴，搭配麝香葡萄香氣濃厚的法國白葡萄酒Moltes，整體香氣出色迷人，不僅提升料理的鮮甜感，味蕾體驗也完美升級。

gubami Social 姊妹品牌《樂沐糕餅舖》推出母親節限定「莓果花園」蛋糕，台北僅在gubami Social獨家販售！將雪白的牛奶慕斯蛋糕穿上一襲莓紅，搖曳味蕾的輕盈果香，搭佐三層內餡，巧妙融合綜合莓果可可甘納許，以法國巧克力經典品牌法芙娜之「孟佳里極品可可豆」，加入草莓、紅醋栗、覆盆子三種莓果果泥，再拌入新鮮果粒，造就這款帶有清爽果香、內餡濃郁的「莓果花園」蛋糕。不膩口的可可海綿蛋糕與牛奶慕斯相互襯托，細膩堆疊起法式風味，獻給心中最獨一無二的優雅女人。即日起至4月30日，凡預購可享9折優惠價1,242元。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！