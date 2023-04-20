以2003年SARS的封院事件為基礎改編，在後疫情時代上映的電影《疫起》話題十足。日前導演林君陽及主演王柏傑接受鄭偉柏主持的MOMOTV綜合台節目《TALK一杯》專訪，兩人更提到曾經歷過的生離死別。

《疫起》談及病毒來襲下，人們面對生離死別的體悟，林君陽分享跟醫院最靠近的距離，他的爸爸因猛爆性肝炎，從發病到住院7 天就離開，他感嘆道：「我在醫院陪了他 7 天，那是非常突然的過程，對於一個你來不及說再見的心情，那是我跟生死最靠近的狀態。」林君陽也把關於生死的辯證加入劇情中，用這個故事翻出自己內心的部分。

林君陽、王柏傑接受鄭偉柏專訪。（MOMOTV提供）

王柏傑提及在拍攝《疫起》時，當時女友的愛犬預計安樂死，王柏傑也已經安排回台北送牠最後一程，沒想到臨時要加拍一場戲，當下只能透過視訊見牠最後一面，隔天才趕回台北送牠最後一程。王柏傑說：「當下心情很強烈、震撼，中午放飯時一個人哭泣，擦乾眼淚還是要繼續拍戲。」他也說冥冥之中像是呼應劇情，自己和跟角色夏正一樣，因工作無法抽身、無法回家。

而王柏傑片中飾演胸腔外科醫生，有許多手術畫面，他為角色做足功課，開拍前向專業醫生學習開刀、動手術，光是拿鑷子就練一下午，讓他手指都受傷了！在練習拿鑷子縫傷口的過程中，過於專心縫得太快也會失真。

他說：「一不小心縫很快會忘記那是身體，老師提醒要溫柔一點。」劇組花費不少心力重建、還原醫院場景，相當擬真，同時也幫助演員快速進入角色，王柏傑直呼：「感覺走進去就要開始上班、準備打仗，所以我沒有工作的時候完全不想靠近。」