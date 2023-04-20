全民普發現金6000元，民眾可利用多種管道領取，蔡英文總統今天表示，「台灣的科技，始終來自於人才」，科技是台灣立足國際的重要領域，政府將持續整合各界資源、多管齊下，努力朝「智慧國家、數位島嶼」目標前進，並透過政策引導，加速產業轉型、協助國際市場布局，一起努力強化國家數位韌性。

蔡英文總統今天上午接見111資訊月「傑出資訊人才獎」得獎者暨主辦單位代表時表示，一年一度的「資訊月」，是台灣科技界的盛事，透過選拔「傑出資訊人才」，讓各界看到台灣優秀的科技實力，及豐沛的研發量能。

今年的得獎人來自半導體、人工智慧、精準醫療及大數據應用等各種領域，她說，這些領域都跟政府積極推動的六大核心戰略產業，息息相關。

蔡英文以得獎人力旺電子資深副總盧俊宏為例，他所代表的力旺電子，成功開發「高階資安防護矽智財」。從硬體的元件，就可以提供加密保護。這項專業已經取得國際500多項智慧財產權，也讓力旺電子名列全球前十大矽智財公司。

蔡英文指出，這次也有幾位得獎人來自學術界及教育界。她要感謝大家不僅持續在專業領域精益求精；也把最新的知識和技術，融入教學內容，為臺灣培養出一代又一代的專業人才。

她強調，科技是台灣立足國際的重要領域，過去幾年來，政府持續整合各界的資源、多管齊下，努力朝「智慧國家、數位島嶼」的目標前進。去年8月成立數位發展部，作為國家數位轉型的引擎，成立之後，政府提供許多更便利的數位服務，讓人民有感。

她舉例，近期普發現金6000元，民眾只要利用網路登記，之後就能看到6000元入帳；還有「手機報稅」系統，不用安裝任何軟體，民眾在幾分鐘之內，就能完成報稅，簡化以往需要好幾個小時的流程。有人說「科技始終來自於人性」，但她要跟大家說，「台灣的科技，始終來自於人才」，大家都是具有國際實力的專業人才，也是台灣最珍貴的資產。

蔡英文感謝大家利用科技，讓人民的生活更便利，並持續發展新技術，讓台灣的產業更有競爭力。她強調，政府會持續透過政策引導，加速產業升級轉型、協助做國際市場的布局，一起努力強化國家的數位韌性。