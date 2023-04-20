新北淡水19日晚傳出惡火，淡海路一處三代同堂的8口之家發生火警，造成3死，出訪新加坡的新北市長侯友宜得知後在臉書貼文，市府各單位一定要繼續盡全力救治傷患以及協助往生者的家屬度過難關，讓他們能夠受到最妥善的照護！但願逝者安息、傷者早日康復。

侯友宜表示，深夜，一下飛機沒多久， 就接獲消防局李局長通報淡水區發生嚴重的民宅火警意外，我立刻責成劉副市長以及消防局長，一定要以最快速度搶救。雖然人在國外，但整個夜裡一直心繫此事，不斷透過越洋通話掌握相關救援情況， 只希望能盡最大努力搶救每一個生命。

侯友宜說，即使消防弟兄盡全力迅速撲滅火勢，濃煙無情，卻還是帶走了3位市民，這樣的結果，令人感到難過不捨。我請民政局、社會局、教育局在內的各單位 ，一定要繼續盡全力救治傷患以及協助往生者的家屬度過難關，讓他們能夠受到最妥善的照護！但願逝者安息、傷者早日康復。