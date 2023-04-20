氣象局針對15縣市發布大豪雨和豪、大雨特報，其中苗栗縣可能出現大豪雨，台中市則有豪雨發生機率。今早不少台中網友在臉書上回報淹水災情，從影片畫面與照片中可見，有些路段直接變成滾滾紅河，有些路段則是快淹到居民的大腿，甚至有路段的淹水湍急到快要可以衝浪，相關畫面讓人看了怵目驚心，提醒民眾外出要特別小心。

臉書社團《沙鹿之美》的版主上分享，受到鋒面影響，台灣中部地區大雨成災，請各地網友PO出淹水的照片，回報一下各地的狀況，引起網友熱烈討論，不少人留言分享淹水畫面。

台中東大路淹水畫面。（圖／臉書社團「沙鹿之美」版主提供）

版主分享東大路往中科方向的路段的照片，只見道路淹水成河，路邊停靠的車輛半個輪胎都被淹沒，放眼望去已經看不到灰色的柏油路，只剩下滾滾黃水。後續也貼出網友拍攝的影片，只見路上淹水嚴重，而且水勢湍急，有民眾滑倒以後立刻被沖走，驚悚畫面讓人看了怵目驚心。

台中市淹水嚴重，民眾甚至被水沖走了。（圖／臉書社團「沙鹿之美」版主提供）

另有網友則分享台中市沙鹿區斗潭路的淹水畫面，表示當地居民苦不堪言，不知道誰可以幫忙，該網友也回報說，大雨下不停，水原本只有淹到膝蓋處，如今已經直逼大腿了，另有居民則說，已把家具電器都墊高，但水位持續上升，感覺要外出必須要用竹筏。

也有網友PO影片分享台中沙鹿往納骨塔的道路，只見現場直接變成一條「紅河」，只見路上的水流湍急，頗有萬馬奔騰的氣勢，因此不少人苦中作樂說「不說了，我趕著去衝浪」、「河水紅似火」、「我想到泛舟哥」。