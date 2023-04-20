國民黨台北市第七選區（信義、南松山）立委初選，由台北市議員徐巧芯挑戰現任立委費鴻泰，18日晚間完成電話民調。徐稱對結果非常滿意，民進黨把她當作假想敵，判斷自己是贏。費鴻泰今表示，自己「比非常滿意還要滿意」，更直言若全民調有人知道，洩密的就是國民黨北市黨部主委黃呂錦茹，稱民調大概只有黃呂和神仙知道。

費鴻泰20日上午在立法院受訪表示，雙方各派一位觀察員到做民調的地方去聽，那都是感受或是局部的訊息，若全民調有人知道，洩密的就是黃呂錦茹，這部分要去問黃呂，黃呂也發新聞稿，她都沒看過，有誰有看過？

費鴻泰說，徐巧芯簡訊稱對民調非常滿意，「我們比非常滿意還要滿意」，這是個人感受，「民調不能公布，就不說了」，但他真的不知道民調結果，如果有人知道一定有人洩密，此事要去問黃呂。

對於徐巧芯要公布許淑華相簿，費鴻泰說，這個問題很奇怪，不幫徐回答，也不知道徐的想法與臆測，自己光明磊落、乾乾淨淨的選舉，不做臆測跟遐想。

至於是否影響黨員投票？費鴻泰直言，「感覺是吧！」而他又表示，徐說民調領先了，選舉大家都知道打棄保牌，西瓜偎大邊，有選舉的人大概都有這樣的看法，如果民調有人知道，大概只有神仙跟黃呂主委知道。

費鴻泰表示，自己就是多拜訪，沒有捷徑，很多努力要一步一腳印，他隨時準備好2024選戰，腳踏實地、誠懇問政、認真服務，只要總統候選人出來，他就會全力並肩作戰，唯有團結共好，2024才會贏得選戰、才會贏得立法過半，台灣才能免於戰爭，明年選戰是戰爭與和平的選擇。

誰出線都力挺對方？費鴻泰說，一定如此，誰贏就支持誰，任何一個總統候選人出來，不管喜不喜歡，只要經過黨內徵召機制，拜託大家團結團結再團結。

至於徐巧芯稱民進黨將她當假想敵，費鴻泰回應，因為民進黨歷次不管誰跟他做民調，民進黨都輸得很慘，他3周前找一個民調機構，他把許淑華當假想敵，他贏許淑華20％，徐巧芯才贏許淑華14％。

費鴻泰表示，民進黨也做過很多次民調，跟他對比，最後結果就是輸，他猜測民進黨可能找一個會贏的對象來做對比民調，因為跟他做對比一定輸，還沒做民調就知道結果，找一個可能相對好選的人，可能有贏的機會，這是他的猜測。