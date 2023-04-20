前台南市政府經發局長陳凱凌去年底因涉嫌貪汙罪遭逮捕羈押，前後收受廠商現金、花酒及性招待等不正利益近200萬元，甚至還以購屋名義，與建商合議超貸詐得296萬元，台南地檢署今天依貪汙治罪條例、洗錢防治條例起訴。

台南地檢署去年3月間接獲陳凱凌涉嫌在經手七股工業區開發工程案中，要求廠商拿錢擺平並收取廠商現金賄賂及喝花酒、接受性招待，專案小組去年12月21日搜索陳凱凌相關處所，23日羈押獲准。

檢方起訴書指出，陳凱凌2020年1月21日起擔任南市經濟發展局長，對七股科技工業區、沙崙科學園區等工業區開發案具有規畫及決策權，過去在擔任桃園大眾捷運股份有限公司總經理期間，認識從事營建工程的黃姓廠商。

黃姓廠商2020年初有意參與七股工業區開發計畫相關工程，循線找上陳凱凌幫忙，陳竟不斷向黃索討獲取180萬元及酒店鐘點費、性交易費及旅館住宿費等14萬2200元。

黃姓廠商直到2021年2月間，發現七股科技工業區開發案已被其他公司得標，其他綠能產業園區、沙崙科學園區等標案也非其有能力承攬的工程，但這段期間，陳凱凌持續收受黃男現金賄賂也答應協助，始知遭到訛騙。

檢方指出，陳凱凌2020年5月起2021年2月，即使當時為新冠肺炎疫情高峰，為避免「人與人連結」，酒店均未營業，陳卻6度前往台中要求黃姓廠商提供花酒及性招待。

此外，陳凱凌也以購買新屋機會，與建商及代銷公司合議，向不知情銀行超貸，誤認房屋買賣價金為2568萬元，核准貸款2180萬元，再由建商取出現金296多萬元，轉交陳凱凌前往接待中心取回，詐取財物。

檢方今天依《貪汙治罪條例》的公務員利用職務詐取財物、公務員利用職務詐欺得利、財產來源不明、使公務員登載不實及《洗錢防制法》等罪名，偵結起訴陳凱凌。