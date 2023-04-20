美吾華董事長李成家表示，因應市場需求，開發多元商品，旗下的洗髮、染髮用品，均已高居台灣品牌市佔第一，公司創立47年來，年年都賺錢，新廠結合環保節能和智慧生產，竣工後將成為國道一號-五楊高架道路旁的指標性建築。

副董事長李伊俐指出，公司營收獲利穩健成長，同時擁有創新研發、生產、行銷的完整一條龍模式，垂直整合綜效高；注重品質的同時，也持續推出符合最新市場潮流、走在時尚前端的優質單品，深受各年齡層消費者喜愛。

放眼消費市場，網路電商的市場潛力無窮。賴育儒總經理強調，公司已提早佈局電商領域，成功完成線上線下的整合，徹底落實OMO（Online merge Offline，虛實融合），像是公司新創網路原生品牌「SAHOLEA森歐黎漾」，已是網路洗髮精領導品牌，更進一步獲線下實體通路青睞，線上線下雙引擎並進，業績同步成長，展現領先業界的OMO虛實整合實力。