歐洲央行目前尚未決定是否要跟進推動數位歐元。但是McGuinness即將公布一項法案規劃，如果有決定要推展數位歐元，該法案將給予法律上的支援。
McGuinness預計周四對歐洲議會提出《加密資產市場監管法》(MiCA)，預計將順利通過立法。
歐洲央行官員已經表態，不希望留下任何的用戶個人資料。
但批評人士指出，數位版本的歐元可以被用來窺探個人的活動，並且更加不容易在一般的購買當中使用現金。
McGuinness在議會中說，數位歐元不是監控(Big brother)的計畫。
專委說，如果歐盟決定賦予數位歐元法定貨幣的地位，那麼也應該給予現金版的歐元提供類似的對待。
歐盟執委會將在第二季提出一法案，以確保現金形式的歐元是一種法定貨幣，並一致於歐洲法院在2021年的裁定。歐洲法院當時表示，法定貨幣意味著強制性接受完全的面值，該貨幣同時有權解除償付義務或者有權免除債務。
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