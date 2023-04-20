中國商務部12日發布公告，將就台灣2455項商品進行貿易壁壘調查，最長持續9個月，這是否成為海峽兩岸經濟合作框架協議（ECFA）中止前兆，備受外界關注。對此，行政院代理發言人羅秉成20日強調，部會都有所準備，「可以未雨綢繆但不用自亂陣腳」，也無需過度揣測，相關議題都會在既有機制內來進行和處理。

農委會主委陳吉仲昨針對貿易壁壘調查指出，當前已經盤點所有品項，萬一哪天兩岸針對此議題談不攏，要依照世界貿易組織（WTO）的架構跟遊戲規則洽談時，「我們當然也有所準備。」陸委會主委邱太三昨日也稱，ECFA終止將造成雙方損失及破壞兩岸關係，而經濟部2020年5月已就如果陸方停止ECFA提出因應作法。

對此，羅秉成上午主持行政院會後記者會時，被問到政院當前態度與作法，他說，行政院長陳建仁和自己都多次說明，兩岸貿易往來正常有序，相關機制和做法都行之有年，沒必要過度複雜化、工具化乃至政治化，相關議題政府都有所因應，農委會和經濟部也都對外說明，經濟貿易談判辦公室也會有所準備。

羅秉成強調，可以未雨綢繆但不用自亂陣腳，也不用過度揣測，相關議題都會在既有機制內來進行和處理。