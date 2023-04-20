桃園國際機場公司今公告招募4類組共46名新進人員，起薪3萬6000元起到近7萬4000元不等。桃機表示，此次招募是新冠肺炎疫情以來，近3年最大規模招考，報名時間為4月25日至5月8日止。

桃機公司指出，本次招募主要為因應各項重大工程帶來的營運發展需求，邀請具服務熱忱、相關專業人才加入服務團隊，公司為國營企業，各項培訓、升遷及待遇措施完善。

此次桃機招募的新進人員，起薪自3萬6000元起到近7萬4000元不等。如身心障礙類人員，大專以上學歷不限定科系、無須相關工作經歷、多益450分以上即可報考。

甄選作業由銘傳大學承辦，主要類別計有工程、行政管理、運輸管理及身心障礙等4個類組，預計正取46人、備取46人，報名時間自4月25日至5月8日止，一律採網路報名。

甄選採筆試與口試2階段進行，筆試測驗時間為5月21日、面試測驗時間為6月17日，6月30日公告錄取名單。