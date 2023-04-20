彰化縣大村鄉因獲贈遺產稅，成為彰化縣最富有的鄉，去年鄉庫結餘還有14億元，但扣掉工程未付款項僅剩3億多元，除了春節紅包沒了，就連鄉民團體傷害保險也4度流標，不過公所今宣布已經決標，自20日上午零點零分生效，消息傳出讓鄉民都相當高興。

大村鄉是葡萄的故鄉，因正新輪胎創辦人羅結及妻子羅黃葉去世，捐贈大村公所26億元遺產稅，公所開辦各項福利，號稱全台最幸福的鄉鎮，生育津貼加碼6000元，全鄉民投保100萬元意外險，重陽節發放65歲以上2000元、80歲以上3000元，90歲以上6000元、百歲人瑞1萬元，2021年還發放振興經濟關懷禮金每人2000元。

不過大村鄉公所今年為4萬多名鄉民每人投保100萬元意外險，因疫情等因素經過4次流標，各保險公司都無意承攬，政策只好跳票，不過經公所與鄉代會努力，日前由唯一投標的兆豐產物保險公司得標，鄉民意外死亡或全殘，最高理賠金額100萬元，失能依比例理賠。

公所表示，鄉民團保終於不卡關，自開辦鄉民團保以來，讓不少家中遭逢變故的弱勢家庭獲得「及時雨」。為維護鄉民權益，讓鄉民有意外保險保障，提高預算金額至1980萬元後，由兆豐產物保險股份有限公司已1937萬8560元得標。

公所強調，未來鄉民意外死亡或全殘，理賠金額100萬元整，失能依比例理賠，從20日零點零分起生效。