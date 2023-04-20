【全程字幕】正式宣布戰中正、萬華立委 于美人曝以「這黨籍」參選原因曝

本名于耘捷的知名主持人于美人今（20）日宣布，以無黨籍身分投身中正、萬華區的立委選舉，為該選區投下震撼彈。其實早在2022年6月的節目上，于美人就提到，對於萬華區在疫情期間受到的苦難深感不捨，她這次參選時也強調，「與其說是我選了中正萬華，不如說是中正萬華召喚了我過來。」

自小在士林長大的于美人，去年出席節目《時尚玩家魚肉鄉民》時，曾帶領節目團隊特別前往一家萬華西門町的排骨酥店。她強調，之所以選在萬華，是因為在疫情期間，萬華走過非常坎坷的過程，「所以來萬華吃，代表我們對艋舺的支持，對所有萬華人的感謝，以及台灣要團結」。

除此之外，于美人今早也特別提到，她選擇投身中正、萬華區的立委選戰還有一個很重要的原因，那就是自己的小編也是萬華人，在疫情期間她要來送飯，對方堅持不肯，就是怕辦公室的同事進萬華受感染，這樣的自制和善良令她深感敬佩。

于美人還指出，疫情後自己開始關注中正萬華，本身學得是宗教，發現該地區有多元的信仰、以及多元的文化，卻能夠彼此相容，超乎她的想像，且越了解中正萬華，該區域的複雜度跟特質就越吸引到她。于美人認為，2024立委選戰，與其說是自己選擇了中正萬華，不如說是中正萬華召喚了她。