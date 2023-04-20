高市大寮區去年12月發生製毒工場黑吃黑、1死1傷槍擊案，李姓男子出資請麥姓男子承租廠房作為製毒工廠，找來黃姓，葉姓男子擔任製毒師，沒想到助手黑仔想要自立門戶不成，乾脆殺人滅口，開槍打死黃男，葉男撿回一命，馮男幸運逃生，黑仔事後也自戕身亡。高雄地檢署偵結，將李男、麥男、葉男、馮男4人依毒品危害防制條例起訴。

檢方查出，李男出資委託麥男以每月3萬8000元代價向房東承租廠房作為製毒工廠，麥男負責補給物資，黃男提供製毒筆記，並與葉男共同製毒，司男（黑仔）、馮男2人擔任助手。

去年12月底，黑仔認為製毒利潤不錯，想自立門戶，遭葉男、黃男拒絕。黑仔認為財路被擋，心一橫，竟在工廠內拿槍偷襲葉男、黃男，葉男頸部當場被射穿受傷，黃男身中5槍死亡。

當時馮男也在工廠內，嚇得當場逃命，並打電話通知李男出事了。李男立刻打給麥男，2人趕往工廠查看，發現黃男倒地死亡，葉男血流不止，立刻報警。在警方趕抵前，李男還趕緊帶走K他命成品及半成品。

警方循線找到所有關係人，在廠房起出製毒工具和原料。黑仔逃逸隔日在事發地附近山區墓園自戕死亡。麥男向警方表示，當時他開著廂型車到大寮區保福路的廠房，發現黃男，葉男2人中槍，倒臥血泊中。

訊後檢方認定李男、麥男、葉男、馮男4人違反毒品危害防制條例，依法起訴，已身亡的黃男、司男不起訴。

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