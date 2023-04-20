有「中國童話大王」之稱的大陸知名作家鄭淵潔，近日宣布一則告別書，表示從今天起告別商標維權，雖然仍會每天寫作，但寫出的作品包括已寫出的長篇小說，將永遠不再發表，也讓該話題衝上大陸微博熱搜。

鄭淵潔表示，自己原創的知名文學角色未經授權，被不法商家惡意註冊了710個侵權商標，用於兜售各種商品。從2002年開始對侵權商標維權，但21年來只維權成功37個侵權商標，平均每個侵權商標維權成功需要6年。最長的一個案子用了19年一直打到最高人民法院才維權成功，目前還有673個侵權商標沒有維權成功。

因此，鄭淵潔表示，從即日起（2023年4月18日）起不再對其餘673個侵權商標維權，每天會依然寫作，但寫出的作品包括已經寫出的長篇小說等永遠不再發表，因為發表了將面對商標侵權而難以維權成功。

1955年6月15日生於河北省石家莊市的鄭淵潔，曾是版稅收入最高的大陸作家，從1985年創立《童話大王》雜誌。在36年時間裡，鄭淵潔是這本雜誌的唯一撰稿人，共出刊495期、總印數逾兩億冊。其中多篇文章曾被選入大陸小學語文課本，例如皮皮魯系列、舒克貝塔系列。

據報導，鄭淵潔撰寫《童話大王》36年來，有32年的時間都在兼顧維權。為了專心維權，他也從2022年1月起暫停寫作《童話大王》月刊。

實際上，商標維權困難的不只有鄭淵潔，即便是資本雄厚的今日頭條也未能成功。據《廣州日報》報導，日前備受關注的今日頭條狀告「今日油條」案的一審判決結果，法院認定被告不構成普通商標侵權，駁回抖音公司的全部訴求，原告抖音公司已提起上訴，案件仍在進一步審理中。