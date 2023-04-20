美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）已分別會見民眾黨主席柯文哲與民進黨總統參選人賴清德，今野將拜訪國民黨主席朱立倫。對此，朱立倫受訪表示，未來一定會引薦羅森柏格跟國民黨的總統參選人見面。

朱立倫表示，歡迎新任AIT主席來台灣訪問、來國民黨訪問，而AIT長期以來建構台美關係，也和國民黨關係密切，會就雙邊關心的所有議題交換意見，他與羅森伯格不是第一次見面，因此歡迎羅森柏格與隨行官員來交換相關意見。

對於羅森柏格已先後與民進黨、民眾黨總統參選人見面，未來會不會也引薦與國民黨總統參選人見面？朱立倫指出，「這是一定的」，對於藍營的重要領導者，AIT長期以來都建構非常密切的聯繫，以新北市長侯友宜為例，侯友宜跟AIT處長孫曉雅、前AIT任主席莫健都多次見面，相信羅森柏格也會跟國民黨最重要的一些相關人士見面。

國民黨主席朱立倫今出席「長工時與過度疲勞，台灣勞工更幸福了嗎？」記者會時受訪。（文傳會提供）

而朱立倫擔任新北市長時曾訪問新加坡，也會見李顯龍，這次侯友宜複製一樣路線，是否為參選2024起手式？朱立倫指出，新加坡長期以來中華民國關係密切，新加坡執政黨人民行動黨跟國民黨長期有密切聯繫，不管是建國總理李光耀、現任總理李顯龍、副總理王瑞杰等主要部會首長，都跟國民黨密切聯繫。

朱立倫強調，相信侯友宜訪問非常成功，從新北出發，讓世界看見台灣，新加坡是好朋友，透過這次訪問，讓大家看到新北、看到台灣，看到台灣民主的未來。