北市一名徐姓男子前年2月間在河堤跑步，看到前方有名女跑者，竟伸手觸摸該女的臀部，慘被對方一狀告上法院。刑事部分，法院審結，依犯性騷擾罪，判處徐男拘役45日；民事部分，判徐男須賠償10萬元。可上訴。

判決書指出，徐男與A女本不相識，2021年2月某日中午間，徐男在北市一處水門堤外便道跑步，趁著A女起步慢跑在前方無法抗拒之際，自後方撫摸A女的臀部。事後A女不堪受辱，憤而報警控告徐男性騷擾並求償撫慰金50萬元。

法院審理時，徐男稱自己沒有摸到A女臀部，是膝蓋不小心碰到，當時A女稱為此感到不適，他才會等到警察抵達後才離去，而法官勘驗A女證詞，發現A女證述徐男先搭話詢問「有男朋友嗎？」後來她屁股被摸，轉頭就看見徐男露出以為她會很高興的表情。

刑法官指出，徐男在跑步時，從後方觸摸A女臀部，客觀上屬於偷襲式、短暫性且具有性暗示的不當觸摸，讓A女深感不適，的確屬於性騷擾，兼衡徐男犯後否認犯行，未嘗試做出取得A女諒解的行為等情狀，刑事部分依犯性騷擾罪，判處拘役45日，民事部分，則須賠償A女10萬元。可上訴。