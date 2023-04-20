俄烏戰爭僵持已逾1年，美中對如何結束戰爭顯然各持己見。不過，美國甘迺迪政府學院國際事務教授沃爾特（Stephen M.Walt）則呼籲，鑒於北京和華盛頓都有結束戰爭興趣，拜登政府或該邀請中方共同努力，一個由美國和中方共同調解的和平解決方案可能更有效與持久；這也將迫使北京真正拿出實際行動，而非只是停留在口頭式的和平倡議。

沃爾特近日在《外交政策》上撰文直言，中方正在做出努力調停俄烏衝突，這一情況本身應該引起美國決策者的擔憂。若中方能在伊朗和沙烏地阿拉伯間成功調解後，將自己定位為烏克蘭和平的調解人，倘若中方成功，這將進一步證明美國是一個正在衰落的大國、擅長挑起紛爭和衝突而不是促進合作的形象，同時提升中方致力於和平與和諧的崛起中大國的形象。

沃爾特指出，鑒於北京和華盛頓都有結束戰爭的興趣，拜登政府應該邀請中方加入共同努力，將俄烏雙方帶到談判桌前。實際上，美國將提供利用其影響力向基輔方面施壓，而中方則將同意向莫斯科方面施壓。如果成功了，美中兩國將共享榮譽。

沃爾特認為，一個由美國和中方共同調解的協議也更有可能持久，因為莫斯科和基輔不太可能違背由其主要支持國安排和認可的協定。因此，如果中美真的希望在烏克蘭策畫一場和平解決方案，有理由認為這樣的努力可能會成功。

但沃爾特也坦言，這並不是說輕而易舉就會實現。達成停火協議可能相對較簡單，但鑒於目前領土國界的變更，可能會隨之產生一個不穩定的凍結衝突。一份真正的和平條約需要就眾多棘手的問題達成一致（例如邊界、重建援助、戰俘遣返、戰爭罪行的問責、安全保障、黑海和亞速海的過境安排等），而這些問題都不容易解決。

此外，美國官員可能不願意給予北京在這一努力中平等的地位，他們無疑會擔心讓北京在結束戰爭方面扮演角色會促使其重新與歐洲接觸，並削弱美國拉幫結派的努力。

不過，沃爾特也提醒，在其他國家看來，不認真努力結束戰爭，是難以為繼的立場。這就是為什麼拜登政府應該認真對待這一想法的原因。至少，要求中方在和平解決方案上與美國共同努力將迫使北京作出選擇：美國提出與中方合作共同推動和平倡議將迫使北京付諸實踐，而不只是停留在無意義的「和平提議」。