對疼愛安德魯的女王來說 拔去他的「殿下」(HRH)尊銜與軍銜是不得已的決定

英國獨立電視台(ITV)旗下串流平台ITVX的新紀錄片說,在安德魯王子和性侵案女主角達成庭外和解後,女王生前決定,拔除次子的「殿下」(HRH)尊銜與軍銜,而這是她生前最後一次把國家放在個人情感之前的自我犧牲。

據《每日郵報》(Daily Mail)20日報導,ITVX在周四播出的「溫莎王朝內幕」(Inside the House of Windsor)第5集紀錄片「繼承人與備胎」(Heirs and Spares)顯示,2022年9月去世的女王生前在安德魯面臨性侵案女主角羅珀姿‧朱芙蕊(Virginia Roberts Giuffre)的指控時,始終以真誠的態度對待兒子。

後來安德魯2019年接受BBC「新聞之夜」(Newsnight)節目專訪,表現得荒腔走板,以致引發輿論廣泛批評。不過,一直等到2022年1月他與朱芙蕊庭外和解後,女王才終於決定,要拔去安德魯的頭銜。

安德魯是女王的第二個兒子,也最受她寵愛。紀錄片中說,當時女王內心很掙扎,一方面她忠於安德魯,另一方面又致力要維持英國王室存續。不過,最後她還是決定,要以王室為重。