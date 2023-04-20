對疼愛安德魯的女王來說 拔去他的「殿下」（HRH）尊銜與軍銜是不得已的決定

英國獨立電視台（ITV）旗下串流平台ITVX的新紀錄片說，在安德魯王子和性侵案女主角達成庭外和解後，女王生前決定，拔除次子的「殿下」（HRH）尊銜與軍銜，而這是她生前最後一次把國家放在個人情感之前的自我犧牲。

據《每日郵報》（Daily Mail）20日報導，ITVX在周四播出的「溫莎王朝內幕」（Inside the House of Windsor）第5集紀錄片「繼承人與備胎」（Heirs and Spares）顯示，2022年9月去世的女王生前在安德魯面臨性侵案女主角羅珀姿‧朱芙蕊（Virginia Roberts Giuffre）的指控時，始終以真誠的態度對待兒子。

後來安德魯2019年接受BBC「新聞之夜」（Newsnight）節目專訪，表現得荒腔走板，以致引發輿論廣泛批評。不過，一直等到2022年1月他與朱芙蕊庭外和解後，女王才終於決定，要拔去安德魯的頭銜。

安德魯是女王的第二個兒子，也最受她寵愛。紀錄片中說，當時女王內心很掙扎，一方面她忠於安德魯，另一方面又致力要維持英國王室存續。不過，最後她還是決定，要以王室為重。

文章來源：Queen's decision to strip Prince Andrew of his HRH title was her 'final gesture of self-sacrifice' - as she put the nation ahead of her own feelings one last time before her death, new documentary that lays bare the end of her reign claims

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