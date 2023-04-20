壞景氣到底過了沒？中華經濟研究院長葉俊顯20日表示，去年下半年的景氣遽降，第四季GDP年增出現負成長，由於是來自全球經濟景氣走緩的影響，導致台灣今年第一季GDP成長率亦出現 -0.89％，連續兩季經濟負成長的技術性衰退，所幸現在的4月已可確定，今年第一季為此波景氣谷底， 中經院預估臺灣2023年經濟成長率約2.01％，各季成長率預估值分別為-0.89％、1.71％、2.56％、4.51％，呈現逐季走高的復甦趨勢。

中華經濟研究院20日發布2023年第2季臺灣經濟預測。中華經濟研究院經濟展望中心主任彭素玲表示，也可以確信2024年將是全球經濟往上揚、物價水準往下走的主流趨勢。

中經院指出，受到地緣政治愈趨緊張，全球經濟陷入陰霾疑慮未減，實際上2023 年臺灣經濟成長愈發嚴峻，最新預估的2.01％ 2023年臺灣經濟成長率，較去年12 月預測值2.72％，下修 0.71個百分點。葉俊顯表示，「外部情勢為下修的主要因素」，包括烏俄戰爭持續僵持、美中兩大陣營持續對抗、歐美抑制惡性通膨仍未達標、金融體系面臨嚴苛考驗等等。

葉俊顯強調，相對之下，國內需求的民間消費，因後疫時期之解禁與開放等措施，擴增需求而帶來商機，帶動今年台灣成長模式呈現「內溫外冷」，國內需求貢獻2.23個百分點， 其中民間消費、固定資本形成分別貢獻2.08、0.08個百分點;而國外淨需求，因國際商品貿易成長走緩，貢獻約-0.22 個百分點。