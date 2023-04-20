交通部花東鐵路雙軌電氣化首標知本到台東車站今天動土。（蔡旻妤攝）

交通部花東鐵路雙軌電氣化首標知本到台東車站今天動土。（蔡旻妤攝）

台鐵花蓮站至知本站162.5公里，有7成仍為單軌路線，交通部花東鐵路推動雙軌電氣化，首標知本到台東車站今天動土，預計2027年完工，目標從高雄到台東往花蓮縮短為3小時，大幅縮短民眾返鄉時間，進一步增加遊客造訪東部意願。

繼南迴鐵路電氣化通車後，花東鐵路雙軌電氣化首標「知本到台東車站」今天動土，交通部長王國材、鐵道局長伍勝園、台東縣長饒慶鈴、立法委員劉櫂豪及出席，祈求工程順利早日完工。

交通部鐵道局指出，「知本至台東土建工程」工程金額為15.68億元，工期約48個月，主要包括路基、排水、土牆、橋梁、車站（含一般機電）與曲線改善等工程，工程開工後同時意謂著花東鐵路雙軌化計畫工程正式啟動，未來花東鐵路更能提升效率、增加班次，目標為縮短高雄-台東-花蓮旅運時間至3小時，提供進出花東地區便捷的鐵路廊道增加遊客造訪花東意願並提升返鄉旅客的便捷性，提供民眾「好鐵成雙」路運輸服務享受「幸福花東」慢活愜意。

縣長饒慶鈴表示，這是台東交通建設及觀光發展新里程碑，台東車站到知本車站段的動土是美好的開始，相信將可有效解決假日一票難求的問題，未來無論是返鄉的民眾或南來北往的旅客，都能享有更加優質的鐵路運輸服務。