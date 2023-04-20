數位發展部長唐鳳先前於立法院備詢時表示，會將既存的假冒名人詐騙廣告從網路下架，在國民黨立委李貴敏質詢下，他也給出一周時限的承諾，不料如今冒名詐騙在社群平台上依然猖狂，讓李貴敏痛批，數位部只是單純地轉發公文給民間業者，後續下架、防制打算不了了之？如此藐視民怨，令人憤怒。

李貴敏說，假投資真詐騙案件氾濫到有如野火燒不盡，因此她上周質詢唐鳳，要求他7天內下架現有的冒名詐騙廣告，但這一周來，官員依舊無視也不體恤民眾的水深火熱和被詐騙、牽累的痛苦與無奈，只想敷衍、交差了事，竟然就只是單純地把她在質詢後提醒部會的公文，轉發給Meta、Google及line等民間業者。

李貴敏嘆，如今真的是「廟堂之上，朽木為官」了嗎？後續下架、防制、執行就打算這麼不了了之了嗎？如此藐視民怨，和民衆存活在不同空間的官員們，真讓人憤怒不解。她表示，更離譜的是，官員們居然還想呼攏百姓，聲稱行政院已通過防詐修法草案，但在立法院沒通過修法前，卻沒有要求業者下架的依據，這是什麽荒唐的邏輯？行政命令做什麼的？

李貴敏說，Meta、Google不都已經說接到官方通知後會儘快配合辦理嗎？前年安博盒子不也是就被扣押和透過「停止解析」處理了嗎？如今這麼多冒名詐騙的資訊都已提交給行政單位，政府居然什麼事都不做？數發部居然還只會轉函？或許詐騙集團也看穿了無為官員的手腳，這幾天冒名者在網路上投放的釣魚廣告也更加倉狂了，連台積電前董事長張忠謀、其夫人張淑芬、還有假冒施振榮的詐騙廣告都出現，台積電甚至要勞師動眾的公開聲明釐清。

李貴敏質疑，面對詐騙集團如此囂張地挑釁公權力，官員沒有自覺嗎？不知道詐欺是公訴罪嗎？不知道該主動處理嗎？從提醒、質詢到今天都幾個月了？數發部光是轉個函文就需要四天的時間，政府到底做了些甚麼？對於被害人數持續上漲，詐騙金額持續飆高，民眾抱怨聲浪不斷，綠色官員們也依舊持續無感。

李貴敏強調，修法落實投資廣告實名制，強化投資廣告事前審查與事後下架機制都很好，但這些真不是民眾關心的重點，民眾的卑微要求只是懇請擁有所有資源的高官們做事，立即阻斷詐騙廣告。更何況，行政單位如有絲毫作為，何致於陳文茜、夏韻芬、周玉琴、陳鳳馨、吳淡如這些已知、現存的冒名詐騙廣告仍依舊存在，而無法如金管會主委黃天牧的冒名詐騙廣告般立即下架？

李貴敏痛批，如果所有事情都要百姓自行處理，而所有後果也都要百姓自行承擔，政府憑什麼要老百姓納稅？行政官員又憑什麼坐享老百姓辛苦的納稅錢和工作的成果？