竹聯幫明仁會月前囂張舉辦豪奢春酒，公然向公權力挑戰，警政署立即自3月8日起至4月8日止，實施為期一個月的全國大掃黑，打擊黑幫氣焰，第一階段對幫派公開活動及相關衍生犯罪，執行同步擴大臨檢、掃黑、打詐、緝毒及肅槍行動專案；第二階段以棒打出頭鳥方式，聚焦打擊明仁會。

警政署長黃明昭20日到刑事局檢視查緝成果，他表示，已與旅館業者召開座談會，達成事前、事中及事後的協調配合事項，未來警方將會更精準掌握幫派公開活動情資，除加強約制告誡黑道幫派不得假藉活動相互串連並大張旗鼓動員舉辦外，這次行動專案更將打擊目標著重於幫派主要不法金流的詐欺及毒品犯罪，專案期間就查扣黑幫現金及財產達3億8080萬餘元，警方要窮追猛打，斬斷黑幫金流命脈。

專案期間共動員全國警力4萬7619人次，以第三方警政將幫派依附處所函請裁處713案，掃黑部分查獲幫派分子474人，其中竹聯幫204人（含明仁會103人）、天道盟44人、四海幫11人、地方幫派組合215人；打詐部分查獲詐欺集團208件、犯嫌1244人，查扣現金及財產2億5601萬餘元；緝毒查獲案件3293件、3525人、12處大麻栽種案件、20處混合式毒品分裝場案件、毒品淨重1234公斤，查扣現金及財產1億2479萬餘元；肅槍查獲槍砲案件74件75人、各式槍枝97枝、改造槍械場所6處。約制取消幫派公開活動16場次，其中以竹聯幫6場次為最多，沒有黑道幫派再藉春酒名義舉辦大型公開活動。

黃明昭強調，對於危害社會的黑道幫派，將貫徹「掃黑專責隊」的運作，採取系統性掃黑策略，持續深入掌握犯罪事證，以接連打擊的方式進行全面掃蕩，不會給黑幫有再囂張的機會，打擊犯罪也絕不停歇。