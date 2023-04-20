劉家瑞表示，偏光片景氣還是跟著面板廠走，至於價格部分，雖然近期面板價格有所提升，但拉長時間來看，還是在相對的低檔，且面板廠也虧損，對偏光片價格提升並沒有太大幫助。

電池隔離膜去年有晶片缺貨影響衝擊車市，目前電動車需求回升，電池交期也已回穩，不過受到高通膨影響，日本車廠需求降低，導致車用隔離膜產能建置放緩，但預估下半年需求可望好轉。

明基材今年參加台灣顯示器盛會Touch Taiwan，推出「Mobility Entertainment」顯示器材料解決方案，展示多項獨家產品，包括最新研發的「抗光投影膜」。藉由提升影像的環境對比，在強光下也能自然顯色，透過結合中控造型，使得車內設計有更多的彈性，讓乘車者在任何移動場景中皆能享有絕佳視覺饗宴和舒適的車內空間。

除了「抗光投影膜」，明基材料也推出多項車用顯示器產品和解決方案，包括高耐候OCA膠可適用於全景曲面的大尺寸面板設計，而客製化的偏光片異形切割能力，也讓車廠在多型態螢幕設計上有更多發揮空間，不再受限於傳統螢幕製程與技術。