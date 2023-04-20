還在尋尋覓覓另一伴嗎？彰化市公所為讓有緣人相遇，提升結婚率，協助未婚青年避開舊有相親認識的尷尬，推出「戀愛1＋1」愛情課堂首發團，在彰化市婦女學苑開設4堂課，自5月19日起陸續開課，並於6月18日上午9時辦理聯誼活動。

彰化市長林世賢表示，報名參加「戀愛1＋1」愛情課堂的學員，除了學習專業技能外，更能透過學習與心儀對象建立相知的基礎，在歡樂的氣氛中培養感情，一起成長，避免過度「戀愛腦」誤了良緣，更棒的是，還可再透過兩性專家設計浪漫的聯誼活動，發現星系中最亮的彼此，找到攜手一生、相守一世的伴侶，共創美好的未來。

彰化市公所推出「戀愛1＋1」愛情課堂首發團，協助未婚男女告別單身。（彰化市公所提供／孫英哲彰化傳真）

「戀愛1＋1」愛情課堂共有四個班級，包括「咖啡繪畫藝術班」、「3D果凍花A班、B班」及「烘焙新樂園」，師資方面特別聘請招牌響叮噹的業界老師授課，有吉米好站店長陳明雄、彩燕創意烘焙坊創辦人文彩燕及西式烘焙點心達人王有朋，報名時間為4月20日至5月12日，自5月19日起上課4週，每班招收60人，共240人。

6月18日聯誼活動當天由喵星人「喜閱半半」擔任月老，配對成功者，可以和喵星人「喜閱半半」一起梳理幸福，交往後於2年內締結連理者，將獲得50吋電視機乙部作為結婚賀禮。

「勇敢踏出第一步吧！」彰化市長林世賢邀請全台優質未婚青年男女一起來參加愛情課堂，讓幸福在咖啡中描繪濃醇，讓相知在果凍中綻放如花，讓愛情在麵包裡發酵香甜。