近日，大陸藝術類院校陸續公佈今年的校考專業成績，來自浙江寧波的女子鄭佳慧奪下中央戲劇學院表演專業校考全國第二、女生第一名的佳績，長相曝光後片立刻爆紅，精緻又具有辨識度的美貌與170公分的高挑身材，令網友直呼：「美得有特色！」，甚至覺得她像年輕時的宋慧喬。

據陸媒報導，鄭佳慧從小被星探看中，從此表演夢在她心中萌芽，就讀小學、初中期間，她開始展現表演慾，不但主演了學校的宣傳片，還曾參演一些網劇和小作品。2020年9月，她與李惠利中學就讀，踏入更專業的領域學習。

據她的老師吳瑋老師透露，校考專業成績出爐後，鄭佳慧第一時間就給學校老師發消息報喜，大家都為其感到高興。他表示鄭佳慧非常優秀，個子高又有氣質，在學習上比較有規劃，剛上高中就目標堅定，奔著表演這條路來，並積極參與學校各類藝術節，以及朗誦、微電影拍攝等。

消息曝光後，引來大批網友留言誇讚美貌，「很有辨識度」、「有故事感」、「有特色」、「妹妹真的太美了呀，誰看能不心動」、「這樣的顏值是能夠一眼就記住的，好漂亮」、「真的很有辨識度耶」、「顏值很高而且很有氣質，好看」、「大氣電影臉的類型眉眼有點鞏俐的影子」、「到處第二張好像高雅拉！」更有人認為她像年輕時的韓星宋慧喬，或者像高雅拉，內地女星辛芷蕾、孫儷等。