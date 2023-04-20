國民黨2024總統提名人選未定，國民黨主席朱立倫態度屢遭質疑，藍營「挺侯派」更是焦慮，立院國民黨團總召曾銘宗也喊話，應儘速徵召新北市長侯友宜，否則恐怕被其他陣營「打爆」，國民黨主席朱立倫重申，國民黨穩紮穩打，不要長他人志氣、滅自己威風，再次呼籲所有好朋友，「不要成為藍營對立的幫凶」。

朱立倫今出席智庫《長工時與過度疲勞，台灣勞工更幸福了嗎？》記者會時表示，國民黨穩紮穩打、一步一腳印，這次徵召時間一定比過去幾屆來得早，大家請放心，還是秉持多爭取所有朋友，避免造成任何敵人，團結才是勝選基礎，「主要候選人也這樣想」。

國民黨主席朱立倫今出席「長工時與過度疲勞，台灣勞工更幸福了嗎？」記者會時受訪。（文傳會提供）

朱立倫呼籲，請所有好朋友，成為團結助力，不要造成對立幫兇，任何造成綠營最喜歡話題畫面，都不是好事情，更何況，要對主要候選人有信心，團結才是勝選基礎。

針對基層擔憂拖延徵召侯友宜時程，恐導致被綠營越打越弱，朱立倫強調，綠營每一天希望製造這類話題，藍營朋友不要長他人志氣，滅自己威風，對候選人要有信心，他們一定獲得最多民眾支持，面對各方建議，將在最適當時機團結大家力量，共同面對2024的挑戰。