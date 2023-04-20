海大與鴻海集團簽署「永續海洋-循環資源」產學合作備忘錄，共同合作推動將廢棄建材回收再製成魚礁。（國立台灣海洋大學提供／張志康基隆傳真）

珊瑚礁是海洋生態系統的重監控指標之一，為了加速推動珊瑚礁保育相關計畫，鴻海科技集團19日與國立台灣海洋大學簽署了「永續海洋-循環資源」產學合作備忘錄，鴻海集團將在三年內投入新台幣2500萬元，與海大合作推動將廢棄建材回收再製成魚礁、藻礁，復育海底生態，並透過多項合作計畫為臺灣的永續生態盡一份心力。

這次雙方合作項目包括了廢棄建材回收再製魚礁和藻礁、珊瑚資源調查和復育技術開發、減碳新技術研發、海洋塑膠微粒監測與回收技術、海洋生物活性物質用於生醫領域等多項環保永續計畫。雙方從去年就已展開合作，並且透過海大的教育課程，讓鴻海的同仁及眷屬親子也共同參與永續海洋的計畫。

海大校長許泰文表示，珊瑚礁作為海洋生態系統的重要監控指標之一，亦提供了豐富的生物多樣性，但現今已面臨生存危機。海大和鴻海的合作將能加速推動珊瑚礁保育相關計畫，例如環境生態調查、種苗繁殖與復育等，致力於促進海底生態的復甦與發展。

鴻海科技集團發言人巫俊毅強調：「鴻海本次與臺灣海洋大學合作將以循環經濟理念為基礎，推動環保產品、生態復育、綠能減碳等環境永續措施，深耕綠色環保技術的研發與應用，並將透過創意DIY等手作教育，將海洋環境永續之知識種子深耕，讓大家瞭解永續海洋、維護海洋生態之重要性。」

海大與鴻海的海洋永續計畫中，其中一項就是與新北市及基隆市在地的廢建材回收廠商合作，透過有系統的回收體系，結合法國3D列印技術，將廢建材轉化成適合不同物種生存的魚礁、藻礁並投放於海中，改善海洋生物之棲息環境，達到培育生物資源，增進生物多樣性的目的。

透過這次合作，雙方都認為將發揮一加一大於二的效果，為復育臺灣的海洋生態而努力，進一步落實海洋循環經濟永續發展之目標。