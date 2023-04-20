談戀愛時每個人相處模式都不同，有些人喜歡整天甜膩在一起做一件事，但反之有些人喜歡保持距離，《科技紫微網》運勢專欄指出，射手座、獅子座、摩羯座、水瓶座無法接受伴侶太過黏膩，會使他們造成反感，而如果採用若即若離方式，不僅能相處自在甜蜜，更能抓住他們的心。

▍射手座：保有獨立空間，愛得輕鬆

射手座嚮往自由，深怕受到束縛。在愛情的世界裡，被愛、被尊重的感覺最能令他們感到享受。相處在一起時快樂玩耍，各自忙碌時互不打擾，這樣的愛反而能更持久。所以，跟他們談戀愛時，如果對方能獨立自主，不做過多要求、不黏膩，更容易抓住他們的心。

▍獅子座：保持距離，久別勝新婚

對獅子座來說，愛得太黏膩他們不喜歡，不聽話的也不喜歡。難搞的他們既要愛得濃烈，又得保持距離。如果黏得太緊，待在一起時間越長，越讓他們感到有壓力，甚至爆發脾氣拂袖而去，所以需給足夠空間，反而更能抓住他們的心。

▍摩羯座：不可過於黏膩，各自努力

摩羯座是個理性務實的人，把工作看得比任何事重要，沒有空談情說愛。加上天性冷淡，不喜歡與人太過親近。他們在愛情中的表現多是相敬如賓，不會太濃烈，也不願整天與對方黏在一起，只願意把愛放在心中，各自努力工作，互相幫襯，這樣的模式才能打動他們，讓愛更加長久。

▍水瓶座：若即若離，更易被關注

水瓶座對新奇事物充滿好奇心，也有著奇妙的思想。在感情上也是如此，時而冷淡、時而熱情幽默。在相處過程中可時常對他們表達愛意，但別總是黏著，長時間膩在一起反而會讓他們感到不自在。這時如果採取若即若離的方式，反而更能引起他們重視。