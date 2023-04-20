曾在香港TVB節目《學是學非》擔任專家嘉賓「火博士」的科大化學系講師陳鈞傑，形象本來很正面，卻在去年10月捲入桃色風波，遭女學生Zenobia發文指控被他摸上半身和要求自慰，引發譁然。事隔半年，科大證實陳鈞傑已不是該校職員。

37歲陳鈞傑，擁有劍橋大學文學士、自然科學碩士及文學碩士、聖安德魯斯大學生物有機化學博士學位，完全是學霸代表，除了在科大擔任化學系理學教育助理教授及化學系講師，亦是各大節目的常客，因在節目《學是學非》經常示範火相關的實驗，被封「火博士」，他也會到中小學出席講座和教學，去年6月還獲得香港民政事務局及康文署表揚，讚嘆他在科普領域的成就，形象很正派。

想不到去年10月有名女學生Zenobia在IG爆料火博士的惡行，回憶兩人2018年相識，火博士會瞞著女友跟她約會，甚至幾乎每晚在科大實驗室的沙發一起睡覺；2020年9月，火博士拉Zenobia的手觸碰他的生殖器，不顧兩人都是天主教徒，強迫女方幫他自慰得逞；火博士食髓知味，後來每次見面幾乎都開口要求，甚至伸手摸她的上半身，還用甜言蜜語灌迷湯，Zenobia因非常害怕而不敢拒絕，身心受創之下，暗中搜集火博士的精液DNA、錄音等。

桃色醜聞爆發後，火博士未出面回應，原本正面的形象崩塌，當時任職的科大表示正在了解中。過了半年，網友發現科大化學系講師名單的官方網站上，已沒有火博士的名字，懷疑遭到解雇，根據《香港01》報導，科大證實火博士已離職，但未詳述其辭退的原因。

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