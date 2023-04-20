徐巧芯猛攻許淑華！「新潮流簡舒培抹紅小學生」：涉及利益撒手不管 @ChinaTimes ​

國民黨北市第七選區（信義、南松山）立委初選，即將於22日進行最後階段的黨員投票。有意挑戰現任立委費鴻泰的議員徐巧芯，20日舉行「向黨員報告」記者會，希望在投票前爭取黨員支持。雖然電話民調已經結束，不過針對民調誰領先，費鴻泰與徐巧芯持續隔空交火。會後接受媒體訪問時，徐巧芯自行揭露「對比與互比民調，我都領先費鴻泰，全數領先沒有任何數據落後。」

針對費鴻泰20日上午受訪時，自評電話民調結果「比非常滿意還要滿意」。對此徐巧芯則直呼「像小學生吵架，沒有意義」，並表示在可以掌握的監聽資訊中，自己除了與對手許淑華的對比式民調全數領先外，互比式民調也勝過費鴻泰，沒有任何數據落後。

至於針對公布民調數據，是否違反選舉人公約？徐巧芯則直言，自己有回去仔細看過公約，只要不是在民調期間公布就沒有違反，且電話民調與黨員投票是獨立事件，「揭露民調內容，才能夠讓黨員知道誰才會贏、要投給誰。」徐巧芯直言，自己說的全都是事實，等到22日黨員投票結束後，民調數據對外公開時就能證明。