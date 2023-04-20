首換住的更好，人生中第一棟精品，輕鬆價!

隨著疫情趨緩，買房剛性需求紛紛出籠，全台房市盛況空前，菁英世代換屋潮，選對地段不改繁華，空間升級不必屈就。【日健芯】位居擁有市政核心地利位置的新板特區，生活機能到位，交通建設完善、商圈豐富、公園環繞，更是區域房市的指標，具有相對高的保、增值性，深受菁英族群青睞。

離不開的新板生活圈，還是最愛市中心

板橋豐富的生活機能與交通便利性；一橋之隔就到台北市，未來直通西門特區、博愛特區和即將在2027年完工的台北站前雙子星特區；雙捷運優勢，串聯藍線捷運新埔站及環狀線捷運板新站，快速貫通雙北；約5分鐘直達板橋大遠百、誠品新板店、埔墘生活圈、新北市政府與中山路超強繁榮商圈，學區、公園近距離，孩童優質教育到位；吸引板橋在地客層舊換新與大台北地區的自住、置產客層紛紛入主。

（圖/日健芯提供）

極致坪效超機能到位，國際名品配備禮遇

城市稀有的開闊格局，減擔更減壓！2-3房機能空間，完美收藏菁英貴族、小家庭的生活之樂，0走道0浪費、採光通透，戶戶細膩規劃，創造超高坪效完美尺度！加上精選國際名品配備，瑞典Durgo防疫排水通氣系統、德國Bwt淨水系統、美國耶魯智能安心電子鎖、日系林內餐廚、德、日精品衛浴Grohe、TOTO、Panasonic多功能暖風機、台灣精品錦鋐氣密窗家上6+6膠合玻璃…等，美好生活從住進好宅開始收成！

（圖/日健芯提供）

日健機構，匠心精工打造幸福建築

「日建機構」逾49年建築品牌，深耕大台北，以建築本業紮根，透過建築自建自造，嚴格控管安心具有保障，為每一位居住者提供安心且舒適的家。更致力於開發、規劃、營建、機電工程、業務、售服等，完善服務的垂直整合，打造建設全方位產業服務價值鏈，都是對於美好的堅持。

此外，同場無料加映「芯樂園 快閃兒童館」備有豐富遊樂設施，豐富童書！

歡迎板橋大小朋友一起同樂。

日健芯 新板生活圈 2-3房

禮賓專線：02-2959-5959

接待會館：新北市板橋區三民路二段72號