行政院展開「5部1會」組織改造，草案正在立法院審議，其中新增設三級機關中部分首長可採常務及政務雙軌制，遭在野批評破壞文官體制，行酬庸之實。對此，行政院代理發言人羅秉成20日強調，國家在組織、人事上用人唯才，且未來127個三級機關首長中僅11個可採雙軌制，比例僅7％，「怎麼會說摧毀常務文官體系？這個言過其實，老實講沒有必要」。

羅秉成上午主持行政院會後記者會表示，此為政府組織永續發展的議題，可以理性討論，但不用過度政治操作或是渲染誇大，此制度早在2004年《中央行政機關組織基準法》18條便明定，三級機關首長原則上是常任，若有例外可採政務任命，例如組織法明文規定或基於職務特殊性而來，「將近20年來這樣的運作沒問題。」

羅秉成解釋，此立法本意是讓三級機關在特殊情形下，在法律授權同意後採政務任命，因為該職位可能有專業需求，但常任文官內不一定找得到適當人選，而現行法律規定中，123個三級機關首長裡只有7個可採雙軌制，其中只有3個是政務任用（內政部空中勤務總隊、國防部全民防衛動員署、海委會海洋保育署），比例非常之低。

羅秉成說，此次組改中，經濟部產業發展署、能源署、中小及新創企業署及交通部觀光署有特別規定採雙軌制，從產業發展來看，若要從業界找人才必須保有彈性用人空間，因此有其特殊性；況且，組改會看組織功能需求調整，如環保署毒物局原先是雙軌制，未來環保署升格為環境部後將改為單軌。

羅秉成指出，未來127個三級機關首長裡，只有11個可採雙軌制，換算後所佔比例只有7％，「怎麼會說摧毀常務文官體系？這個言過其實，老實講沒有必要」。 羅秉成指出，蔡政府是歷屆政府內最重視常任文官的政府，當前多名政務官都是由常任文官轉任，如行政院祕書長李孟諺、財政部長莊翠雲、經濟部長王美花，都是常任文官因表現優異拔擢成政務官的案例。

他強調國家在組織、人事上用人唯才，把其誇大成摧毀文官體制，太小看常務文官的體質，這在政黨輪替後已經非常穩健，不受政黨輪替影響，是民主成熟表現，總之單純組改問題沒必要大做文章。