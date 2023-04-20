最強春雨報到，今全台各地傳出淹水災情，苗栗縣泰安鄉因為豪雨成災，導致許多路段發生坍方，因此宣布今天中午12點起照常上班、停止上課。另苗栗縣南庄鄉東河村今天停止上班、停止上課。

氣象局今針對13縣市發布大豪雨、豪、大雨特報苗栗縣山區易有局部豪雨或大豪雨發生的機率，苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣及新竹縣山區亦有局部大雨或豪雨發生的機率；南投、嘉義至屏東地區及新北市、桃園市山區局部大雨發生，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積水。

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