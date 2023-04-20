最近氣溫數度標破30度，熱如盛夏激起不少人提前按下空調啟動鍵。燦坤（2430）表示，隨著平均電價調漲公告，有更多人欲搶在夏季電費季來臨前，汰換耗能費電的老舊家電，帶動空調買氣持續高漲。燦坤「空調早鳥」活動最後倒數，趁4月30日前換購新機，可享有早鳥折扣8折起與原廠好禮限量送等多項優惠。

經濟部統計近期收到的節能補助申請量暴增，除了炎熱天氣激發消費者汰舊換新的動機，尤其在政府6,000元普發現金的加持下，更激勵換購意願增長。另一方面，住宅家電節能補助與減徵貨物稅並行推動，汰換冷氣、冰箱每台最高補助達5,000元，亦提高民眾選購節能電器的環保意識，據統計截至4月中，一級能效家電補助額已用掉將近5成，預估年中將會用罄，要搶這波節能補助就趁現在。

燦坤空調早鳥活動最後倒數，4月底前換購新機，不僅享有早鳥折扣8折起以及原廠好禮限量送，消費滿額還能享空調加倍美好券599元，刷指定銀行信用卡並分期消費再送銀行現折贈品券1,001元。優先選購有「環保標章」、「MIT微笑標章」之產品，另享綠點獎勵回饋（100綠點可折1元），周末會員日單品最高回饋2,000元，新註冊會員於推薦碼欄位輸入「TK3CGP」，還能再獲得2,000綠點獎勵！消費可累計、折抵無上限。

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