第一金太空衛星ETF（00910）經理人牟宗堯指出，太空衛星、火星移民，或許離我們的生活很遙遠，但運用衛星的技術，已帶來生活各層面影響，從食、住、行、樂等，都可以看到衛星技術對人類的生活帶來改變。如可以透過衛星遙測技術作天災預測，水災、寒害、旱象等預警，另外還能進行產量預估，病蟲害監控等，農業發展與太空技術的結合，經由衛星影像、低頻感測器、GPS追蹤、天氣預報等，可以提升農業生產效率、掌握糧食安全可預測性。

牟宗堯進一步指出，手機大廠開發了衛星通訊功能，加上電動智駕車的火速發展，車聯網仰賴衛星的運用需求，就可以達成車車相連、雙向即時、廣域通訊的技術，為衛星商業運用挹注了全新動能。

SpaceX計畫將星艦投入星鏈（Starlink）衛星網路服務、商業衛星，和商業太空旅行等太空任務，估值可帶來高達1400億元的龐大商機。牟宗堯強調，太空衛星的運用正鋪天蓋地席捲，太空運用高速融入生活中，技術發展推陳出新，太空產業鏈快速擴大，企業獲利與股價動能備受期待，他也建議，把太空衛星運用日常納入投資配置，第一金太空衛星ETF（00910）是目前掛牌上市唯一鎖定太空衛星成長題材的科技型ETF。