警方逮捕藥頭。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

警方查獲毒咖啡包、安非他命、大麻、手機、現金7萬9800元等證物。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

高雄警方月前透過專案，獲報2販毒集團分別活躍於高雄市區、北高雄，還使用微信、Telegram通訊軟體，並以「小姐」等交易術語、暗號避免警方查緝。經警方多日調查，分別在高雄、台南兩地破獲2集團，逮捕張姓、余姓、王姓等5名藥頭，以及蔡姓、陳姓、莊姓3名藥腳，全案依毒品罪嫌，移送法辦。

近期29歲、22歲張姓藥頭經營販毒集團，在市區販賣毒咖啡包、大麻、K他命給藥腳；同時也有29歲王姓、21余姓藥頭在北高雄各處販賣安非他命、毒咖啡包等毒品，牟取不法獲利。

高雄刑事警察大隊月前透過「安居緝毒專案」獲報，組成專案小組調查，發現2個販毒集團皆使用微信、Telegram等通訊軟體，並以「茶葉」、「小姐」等交易術語、暗號張貼販售毒品貼文，等待藥腳主動洽詢，再私訊約定交易方式後由小蜜蜂前往交易毒品。

經過專案小組多日蒐證，於3月7日兵分二路，持搜索票前往三民區大順二路，將睡夢中的29歲張姓男子逮捕，同時也在市區埋伏22歲張姓男子，但遭他警覺，隨即開車北上逃逸，但仍不敵法網恢恢，在台南市安定區落網，共查獲7公克大麻、毒品咖啡包、K盤等證物。

此外，專案小組於上月底在大樹區逮捕27歲莊姓藥腳，並查獲多包毒咖啡包，從莊男提供的線索中，得知莊男是向王男、余男購買，經過多日循線調查下，分別於4月12、18日於左營區將2人逮捕，查獲安毒0.2公克、「喵喵」毒咖啡包。

全案依《毒品危害防制條例》移送高雄、橋頭地檢署偵辦，警方持續調查，釐清毒品來源、上游集團共犯。

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