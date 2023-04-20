民眾黨主席柯文哲美東時間19日前往約翰霍普金斯大學演講，他在回覆學生提問時，呼籲中國別再堅持九二共識，因為中國政府也沒清楚內容，且九二共識在台已汙名化，難以推動，「比方說，這個叫大便，你說這是香的大便、漂亮的大便，問題是它還是大便啊！」

柯文哲19日前往約翰霍普金斯大學演講，在提問環節時，有大陸留學生詢問，中方在兩岸交流的時候是強調九二共識，柯文哲要用怎樣的政治基礎來實現兩岸交流？柯文哲反問「九二共識到底內容是什麼你知道嗎？」

該名學生回應，據她了解，大陸方面與台灣方面對九二共識定義不同，大陸定義世上只有一個中國，台灣定義是一中各表。柯文哲再反問「妳還要回中國嗎？」現場哄堂大笑。

他接著說，「妳說九二共識就是一個中國，中國政府不會承認」，因為世界上沒有人認為世界上有兩個中國，所以一個中國不是問題，是後面「中華人民共和國是中國唯一合法代表，台灣是中華人民共和國的一部份」，恐怕這才是大陸要的完整的九二共識。

柯文哲表示，「你要說九二共識就是一個中國，我現在就可以告訴你我也同意啊」，今天講到一個要澄清的題目，其實九二共識，中國政府也沒很清楚講它的內容，這才是最大問題。

他建議中國不要再堅持九二共識，因為也沒清楚講出內容是什麼，第二個問題是，九二共識在台灣已經汙名化，所以很難在台灣推動，「比方說，這個叫大便，你說這是香的大便、漂亮的大便，問題是它還是大便啊！」

有學生問柯文哲，現在有個很流行詞叫政治性抑鬱，也是因為從2016年開始，不管是川普上台也好、蔡英文上台也好，給全球、給區域的局勢都造成很多困擾，讓大家聽到一些不開心的事，感到很不開心，他想問柯文哲有什麼好的建議，讓大家能在生活中避免產生這樣的情緒？

柯文哲說，他的生活原則，就是認真過每一天、快樂過每一天，如果很困難，也要裝著快樂過每一天，你為什麼要折磨自己、折磨別人？「每天看到蔡英文消息你就不高興，那你不要看就好了」。