積極爭取美國共和黨總統候選人提名的拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy），日前喊話要讓台灣每個家庭擁槍，藉此嚇阻大陸入侵，讓台灣網友全都傻眼。國民黨立委賴士葆轟，此種荒謬的政見只是想把台灣打造成殺戮戰場，感嘆「曾幾何時台灣已從棋子成了刀俎魚肉」。

拉馬斯瓦米日前在美國步槍協會（NRA）舉辦的一場造勢活動中表示，要讓美國步槍協會來台開設分部，讓全台灣每個家庭擁槍，美國並將提供相關訓練，讓台灣人能夠捍衛自己，嚇阻大陸入侵，相關言論引起台灣各界議論。

外交部長吳釗燮今（20）日赴立院前接受媒體採訪，被問到此事時僅連續喊了3次「這是個人看法」，並未多做評論。

賴士葆則在臉書質疑，拉馬斯瓦米提出的荒謬政見，想把台灣打造成殺戮戰場，但美國近年因為槍枝氾濫的緣故，早已造成無數憾事，「美國態度已是死道友不死貧道，曾幾何時台灣已從棋子成了刀俎魚肉，美國各界若是這麼想幫忙台灣，敢建交否？」