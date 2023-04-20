台灣失眠人口約400萬，即每5人有1人深受失眠之苦，許多人明明很累，但躺在床上偏偏睡不著。骨科醫師陳鈺泓表示，腰酸背痛、久坐的上班族很可能因為肌肉太緊繃而難以入睡，他推薦，有此困擾的民眾可在地上鋪瑜珈墊，用嬰兒式伸展、舒緩一下全身肌肉，就會很容易入睡。

亞東醫院骨科醫師陳鈺泓在其臉書表示，許多上班族即使精神已覺疲累，但卻仍睡不著，原因很可能是肌肉太緊繃、導致難以入睡，他自己也是受害者，後來他在不吵醒老婆和小孩的方式，一個人跑到客廳鋪瑜珈墊，用嬰兒式伸展、舒緩全身肌肉，就可以快速入睡。

該方式有4步驟，分別為：

1. 將瑜珈墊鋪在地上，雙手手臂伸直，額頭貼在地面上，讓頸椎放鬆。

2. 注意不要抬起頭部，以免增加脖子的壓力，可能造成脖子受傷。

3. 用跪姿，且讓膝蓋貼緊大腿，屁股坐在腳跟上。

4. 保持脊椎延伸的姿勢，停留3~5個呼吸後，再起身。

5. 在睡前可以反覆練習幾次，讓身體和心靈放鬆，更容易入眠。