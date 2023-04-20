今年亞太經濟合作會議（APEC）由美國主辦，21名聯邦眾議員聯名致函美國國務卿布林肯，籲美方邀請蔡英文總統出席11月的APEC領袖會議。對此，外交部長吳釗燮今於立院受訪時表示，會跟其他國家做最好協商與安排。

立法院外交及國防委員會今天邀請外交部、經濟部、衛生福利部、行政院環境保護署、行政院經貿談判辦公室等部會報告「近年參與國際組織及推動經貿外交之成果與未來策進作為」，並備質詢。

吳釗燮備詢前接受媒體聯訪，他說，有關APEC長年做法，台灣已依照慣例參與很多年，且參與方式活躍，每個會議的參加都有很長久的歷史，至於經濟體的領袖會議，政府會跟其他國家，做最好的協商與安排。

至於是否能參與WHA，進度為何？吳釗燮則強調「台灣會努力到最後一刻」，國人對該議題都有非常堅強的意志，外交部身為相關單位會用盡全力。

不過他也提及，雖過去幾年我國無法參加WHA，但國際支持聲浪愈來愈高，尤其他國國會議員支持台灣力道越來越強，政府一定會繼續努力；他也強調，有關台灣參與國際組織，美方一直非常努力，不只協助台灣，也去協調其他國家，希望台灣能有機會參與重要的功能性國際組織。

此外，我國友邦巴拉圭將進行總統大選，因民調領先的反對黨候選人艾里格里（Efrain Alegre）嗆明「當選就與台灣斷交」，外界擔憂兩國邦誼不穩。吳釗燮則回應，巴拉圭反對黨候選人對外說法「的確造成一些困擾」，但我國駐巴拉圭使館與巴國各黨、各陣營或各候選人間都有密切聯繫，巴拉圭與台灣邦誼長久且關係鞏固，外交部會盡全力維護台巴邦交。

而積極爭取美國共和黨總統候選人提名的拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）在造勢活動中稱要讓每個台灣家庭擁槍，藉此嚇阻大陸侵台，引發爭論。吳釗燮面對媒體追問相關議題，則多次重申「這是個人看法，不予評論」。