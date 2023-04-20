屏東獅子鄉有名鐵工有好幾部汽機車，但都沒按時繳納牌照稅、罰單、停車費與通行費等，總共累計721件達60餘萬，且案件移至屏東執行分署後，他仍拖繳導致房屋被查封，不過近日他突然抱著21萬現金到分署急著把餘款一次繳清，只因他想買1輛上百萬的進口車。

屏東執行分署指出，該名獅子鄉男子從事綁鐵工作，名下有好幾部汽機車，卻沒有按時繳納這些交通工具的牌照稅、罰單、停車費與通行費，累計共達721件，金額高達60餘萬，案件自2009年起，陸續移送至分署執行。

分署表示，雖有扣押義務人的存款與造林補助金，但只有執行到數百元，加上對方的汽機車部分老舊、部分已設定高額動擔給車貸公司，所以並無執行實益，不得已只好查封他位於枋寮已設定抵押給農漁會的透天厝，隨後義務人才趕緊到分署辦理分期繳款。

但日前該男卻突然帶著21萬現金到分署找書記官、表示要一次繳清餘款，原因是他想買1輛上百多萬的進口車，需要將查封的不動產設定抵押權作為銀行借款擔保，所以希望分署能塗銷查封。

為此，該男一次將剩下的191件案件全部清償，讓國庫終於順利徵起所有稅費罰單，分署也迅速發函通知地政事務所啟封，讓他一圓購車夢。