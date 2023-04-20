根據美國商務部公布的資訊，全球硬碟大廠希捷在2020年8月至2021年9月間繼續出貨給華為，儘管美國政府在2020年8月祭出一項規定，禁止向華為銷售部分在國外採用美國技術製造的產品。

在此之前，美國政府即以國家安全和外交政策方面的疑慮為由，在2019年將華為列入「實體清單」，也就是所謂的貿易黑名單。

美國商務部周三表示，希捷在2020年的出口管制規定生效後約一年間仍向華為出貨約740萬個硬碟，並成為華為獨家的硬碟供應商。而自出口禁令於2020年生效後，另外兩家主要的硬碟供應商已經停止向華為供貨。

商務部未指明另外兩家硬碟廠，但根據美國參議院商務委員會在2021年提出有關於希捷的報告，這兩家有遵守美國禁令的硬碟廠指的是威騰電子（Western Digital Corp）和日本東芝（Toshiba Corp）。

美國商務部工業與安全局負責出口執法的助理部長Matthew Axelrod在聲明中表示，即使在其競爭對手停止出貨後，希捷仍繼續向華為供應硬碟，「今天的行動就是後果」。該官員並表示，這是該主管機關有史以來開出最大的一次行政罰。

希捷主張其在國外製造的硬碟並不受美國出口管制法規約束，因為它們不是直接採用美國設備生產的產品，但美國政府表示希捷錯誤解讀相關規定。

希捷將在5年內以每季支付1500萬美元分期繳納這筆3億美元的罰款，並將在今年10月支付第一筆。

希捷並表示，根據該和解協議，公司將提前於周四美股開盤前公布2023財年第三季財報，而非原訂於盤後公布。