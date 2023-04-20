路透社指出，外界預測這個亞洲第3大經濟體，在截至明年3月底的2023財年期間，GDP可能只有6.0%，2022財年則是6.9%。至於印度央行對本財年經濟成長預估較為樂觀，達6.5%。在專家學者的預估值當中，最高達6.6%，最低則是4.4%。

法國興業銀行（Societe Generale）認為，過去一段時間成長，是因為3年前的新冠疫情造成經濟萎縮後，所出現的技術性反彈。不過，印度經濟真正的實力，預計將在2024財年大幅度下滑。

法國興業銀行補充，印度國內的需求勉強可以支撐經濟，但無法成為成長的動力。印度政府對當地基礎建設的投資，應該才是成長的主要因素。同時，民間企業的資本支出，應也不用有太多期待。

自去年5月進入此波升息循環後，印度央行為打擊通膨，已經將當地利率上調250個基本點，也就是已升息10碼。目前看來，為不傷及GDP，可能在年底前會暫時停止調升利率。

印度消費者通膨，3月降至5.66%，對於2023財年來說，預估物價的漲幅為5.3%，略高於當地央行預測值5.2%。同時，2024財年可望再小降至5%。不過，都遠高於印度央行中期目標4%。

在與物價息息相關的油價方面，印度銀行業者HDFC指出，目前平均價格大概在每桶80美元上下的國際油價，日後有機會比印度央行預估的85美元要高，通膨萬一再度走高之下，央行要使用更多工具壓抑才行。