日前媒體報導傳出，美系大廠Skyworks考慮就專利問題對陸廠康希通信(Kangxi)進行訴訟，美系外資對此進行分析，美系外資指出，如果專利訴訟是真的，由於康希通信內有35%非華為訂單，其中20%到50%可能會轉單，美系大行評論新聞報導：美廠Skyworks可能與陸廠康希就專利問題進行訴訟。券商情境分析康希裡有35%是非華為單，依據訴訟結果，約有20-50%可能會轉單，預估有望增加立積4%到10%的營收，對合作夥伴宏捷科將是正面解讀。

大陸低階智慧型手機經過一年多調整，庫存逐漸恢復正常，加上在印度及非洲銷售回溫，讓低階智慧型手機出現回補庫存需求，連帶手機PA也擺脫長達一年多的庫存調整壓力，急單終於在3月報到，讓宏捷科營運觸底回升。

宏捷科第1季合併營收為3.41億元，年減44.08%；宏捷科表示，目前客戶沒有那麼悲觀，整體訂單應可以維持2個月到3個月，下半年因進入傳統旺季，客戶預期有機會持續緩步好轉，有機會比上半年好，雖然上半年業績略低預期，但全年可望維持去年水準。