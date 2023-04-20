行政院會20日拍板《證券交易法》相關條文修正草案，設立限縮獨董三權限的「光洋科條款」，未來上市櫃公司要對自家董事提起訴訟、召集股東會及董事為自己與公司交易時，須採審計委員會合議通過；同時增訂若審計委員會只剩1席或0人時，除財報需要獨董同意外，其餘可經由董事3分之2以上同意，讓公司業務可順暢進行。

金管會證券期貨局副局長高晶萍指出，現行上市櫃公司已全面成立審計委員會，取代監察人，但公司法監察人職權套用在審計委員會時，也能由個別獨董行使職能，但制度實施時出現諸多問題，如獨董分別召開股東會，導致股東會鬧雙胞，影響公司正常營運，也影響股東權行使。

高晶萍說，經檢討後，本次修法兩大重點，其一是落實審計委員會監督職能，針對三大情況，包括「對自家董事提起訴訟」、「股東會召集權」、「董事為自己與交易代表」，由原本可以由獨董單獨行使職權，改成由審議委員會合議執行。

此外，為求維持公司業務運作順暢，高晶萍說，本次修法增訂，若有正當理由或不可抗力原因，導致審議委員會無法召開，如獨董只剩下1席或0人，除了財報需要獨董同意意見之外，其餘事項都能在全體董事3分之2同意下進行；若違反，依證交法178條文，可處24萬元以上、480萬元以下罰鍰。