警方推「符咒型宣導標語」讓民眾列印出，隨香時掛包包，提醒宵小勿靠近動歪腦筋。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

農曆3月23日媽祖誕辰，媽祖廟活動熱鬧，台中市樂成宮「旱溪媽祖遶境18庄」今起駕，為期22天繞境，鎮瀾宮「大甲媽祖遶境」緊接著21日晚間起駕，展開9天8夜行程；台中市警察局刑大加派人手於隨行香團隊裡維安，推「符咒型宣導標語」讓民眾列印出，隨香時掛包包，提醒宵小勿靠近動歪腦筋。

台中市刑大指出，每年媽祖遶境宗教盛事，警方嚴陣以待，今年請台中科大畢業的28歲設計師黃芷琳，以在地民俗文化發想，無償設計2款媽祖提醒民眾防扒手的「符咒型宣導標語」，民眾可列印出，在遶境時掛在背包上當裝飾，也提醒宵小不要有歪腦筋。

另邀21年檢扒經驗的台北市政府警察局刑事警察大隊小隊長潘文濱講解，指導員警「抓賊必先抓贓」，從眼神、衣著、語言、雙手等態樣辨識扒手進而逮捕現行犯，他並提供親身逮捕扒竊影片，讓員警了解實務上執行氛圍，提升員警偵查技巧及防制作為。

警方指出，今年大甲鎮瀾宮媽祖繞境進香活動，訂於4月21日凌晨起駕、30日回鑾，預估屆時湧進大量香客，易成為慣竊扒竊目標，警方為強化執勤員警辨識扒手及行竊步數，於14日召集各分局及刑事警察大隊本次遶境活動執勤同仁，舉行「檢肅扒竊大行動」講習。

警方呼籲，民眾參加遶境活動時，看好隨身包包拉鍊要關，「把背包往前背，手提皮包也置於胸前，男生後褲袋的皮包，最好拿在手中或改放上衣前口袋，衣物口袋也勿放置貴重物品」等習慣。

尤其民眾在舉香參拜或彎腰趴下鑽轎底時，大部分的人注意力都會集中在神像及神轎，往往在排隊往後退推擠中，不太留神皮包，此時最容易讓扒手得逞，應留意周圍環境、不要攜帶貴重物品、使用安全鎖具，以免遭宵小覬覦，呼籲民眾千萬要小心。