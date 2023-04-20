桃園市保安警察大隊19日遭新北市調查處搜索，帶回4名員警，桃園地檢署訊後認犯貪汙治罪條例涉嫌重大，訊後依10萬、6萬、各4萬交保。據悉，4名員警疑去年7月偵辦毒品案時，希望洪姓毒蟲供出上游而未查扣全部毒品。毒蟲後來不從，員警又再辦一次毒品案件遭檢舉。

據了解，新北市調查處接獲檢舉，桃園市保大員警去年7月攔查時，在洪姓男子身上起出一批含有3級毒品成分的果汁包，員警為追查上游，僅查扣45包，並希望洪男供出上游，他就放過洪男，但洪男後來不從，員警數天後又再度找上洪男，並在身上起出5包果汁包。

警方將2案陸續移送桃園地檢署，但因為都是3級毒品，經實驗室化驗後，純質淨重都未達5毫克，檢方去年8、9月都給予不起訴處分。洪男因此不滿，向新北市調處檢舉。經檢察官認為犯罪嫌疑重大，19日持搜索票帶領調查官前往保大搜索。此外該批果汁包今年4月檢方發還保大，也一併遭檢方查扣。

據悉，檢方認為員警涉嫌犯下貪汙治罪條例中圖利罪等，此外洪男的毒果汁包遭分2案送辦，若2批一併是否超過純值淨重，檢方還要再釐清。

警方則說，這4名員警暫時調離現職，警方將全力配合偵辦，秉持不護短，勿枉勿縱全力配合偵辦。

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